Les artistes de la Catalunya Central agafen pes en la programació de l'Estepa Mediterrània

Hi haurà dues formacions a l'alça com Roba Estesa i Dr. Prats, Feliu Ventura presentarà nou disc i es podrà escoltar una llegenda de la música jamaicana com el grup The Skatalites. Però en el cartell de la propera edició de l'Estepa Mediterrània, una de les programacions off de la Fira Mediterrània de Manresa també hi tindran una elevada dosi de protagonisme les artistes i les bandes de la Catalu-nya Central. Del 4 al 7 d'octubre, actuaran en els diferents escenaris previstos -Voilà! i plaça Europa- les bagenques Anaïs Vila, Arya Cano, Cèlia Vila i Giulia, els suriencs Morlan River i els igualadins JoKB.

L'Estepa ha agafat molta volada els darrers anys i «quan obrim la convocatòria al gener s'apunten tres-cents grups», va explicar ahir Jordi Planagumà, coordinador de les Cases de la Música de Catalu-nya. Per a l'edició d'enguany, s'han programat setze actuacions a la sala Stroika, la plaça Europa (Escenari Cases de la Música) i el cafè musical Voilà!, que amplia de dos a tres dies la seva participació a la fira i acollirà fins a mitja dotzena de concerts.

The Skatalites és un referent indiscutible de la música moderna. Des del 1964 -se'ls considera els pares de ritmes com l'ska- porten arreu una proposta que ha ramificat en diversos sons i ha influït en grups com The Police, The Clash i No Doubt. El 5 d'octubre actuaran a la Stroika en una vetllada en la que Feliu Ventura presentarà el disc Sessions ferotges, previst per al setembre i que és el resultat de la col·laboració amb Xerramequ i els Aborígens per a dur a terme el seu particular homenatge a Ovidi Montllor a ritme de rocksteady, reggae i ska.

Roba Estesa, un grup creat per set noies i una intèrpret de signes, que va obtenir un gran èxit en els Premis Enderrock de l'any passat, tocarà els temes del seu nou disc, Desglaç. Serà el 6 d'octubre a la Sala Stroika, la mateixa nit que els terrassencs Dr. Prats presentaran el seu darrer treball discogràfic, Venim de lluny.