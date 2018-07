Canvi de lloc del concert d'Els Amics de les Arts per la pluja

Davant l'avís de pluges, l'organització del cicle Vesprades sota l'alzina ha decidit canviar d'ubicació el concert d'Els Amics de les Arts previst per aquesta nit de dissabte. El recital es farà a la pista poliesportiva de Fonollosa per garantir, diuen en un comunicat els seus responsables, "que tothom pugui gaudir-ne. Des de l'organització estem treballant de valent per què tot surti rodó i puguem viure una genial vetllada".

A partir de les 20.45 h s'obrirà l'accés al recinte, on es podrà sopar a l'espai gastronòmic i disfrutar de la música en viu del pianista Celestí Vall i el trompetista Arnau Boix. Igualment, si el temps ho permet, amb anterioritat es podrà donar una volta a l'alzina centenària de Querol (es faran grups dirigits des de l'entrada del poble).