Joan Vila Arimany s'endú per quarta vegada el Premi d'Honor del Vila de Súria

L'artista Joan Vila Arimany (Rupit, 1944) es va endur, per quarta vegada, el Premi d'Honor del Concurs de Pintura Ràpida Vila de Súria, que ha arribat a la 51a edició i que va deixar deserta la categoria de concursants locals.

Organitzat per Joventuts Musicals de Súria, les obres participants es podran veure a Cal Balaguer del Porxo fins al 26 d'agost. En la categoria general, el primer premi va ser per a Narcís Sala Gascons (Lloret de Mar); el segon, per a l'abrerenc Julio García Iglesias, i el tercer, per a l'igualadí Josep Millàs Chi. En l'apartat d'aquarel·la, es va premiar la manresanaYolanda Urango; en petit format, el berguedà Enric Besora es va endur el primer premi i, Jordi Colillas, de Casserres, el segon. En l'acte inaugural, el representant de Joventuts Musicals, Josep Maria Homs, va subratllar la qualitat de les obres presentades, però també va fer una crida a la participació de més artistes locals.

La mostra es pot visitar el divendres, el dissabte, el diumenge i els festius, d'11del matí a 2 de la tarda, i dissabtes feiners, també de 5 a 8 del vespre.