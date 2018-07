Mor el reconegut cartellista cinematogràfic olesà Macari Gómez Quibus

Olesa de Montserrat ha perdut un dels seus veïns més il·lustres, el cartellista de cinema, pintor i artista Macari Gómez Quibus "MAC", que va morir aquest divendres, 20 de juliol, al vespre a l'edat de 92 anys. Nascut a Reus el 1926, en MAC ha estat un dels més grans cartellistes de pel·lícules del món, dotat d´una incomparable força expressiva i d´un estil propi. El funeral s´oficiarà a les 9.15 h d'aquest diumenge, a la parròquia de Santa Maria d´Olesa de Montserrat.

Per a l´alcaldessa, Pilar Puimedon, MAC "era una gran figura de la cultura olesana, una persona generosa, que havia fet moltes exposicions i quedarà en la memòria de tots i totes com un gran artista". Per a Xavier Rota, Macari Gómez "era un artesà de la indústria del cinema" i ha destacat la importància de la seva obra, reconeguda arreu amb premis com el nomenament com a membre honor de l´Acadèmia de cinema Català o la Creu Sant Jordi atorgada per la Generalitat el 2014. Rota també ha destacat "la senzillesa i humilitat de la seva persona" i hi ha afegit que "era un amic humil, un olesà il·lustre i una artista universal, tot un senyor entranyable a qui trobarem molt a faltar".

Macari Gómez Quibus "MAC" es va formar a l´Escola de Belles Arts de Barcelona i va iniciar la seva carrera professional fent anuncis ploma per a la publicitat dels cinemes. Va ser a l´estudi Esquema on va començar a signar les seves obres amb el ja conegut nom de MAC. La gran oportunitat li va arribar de la mà de la Paramount amb la pel·lícula "Els Deu Manaments".

Charlton Heston, Kirk Douglas, Stanley Kramer, Salvador Dalí, Marlon Brando i fins i tot George Lucas van ser alguns dels molts admiradors de MAC.

L´arribada de la crisi de les sales de cinema en la dècada dels 80 el va obligar a replantejar-se la seva feina i dirigir-la cap a les caràtules, creant autèntiques joies per a aquests llançaments. Els seus treballs s´han exposat a la Filmoteca Nacional a Madrid, i va ser reconegut amb el Premi Sant Jordi de Cinematografia, i nomenat membre d´honor de l´Acadèmia de Cinema Català. El 2014 també va rebre la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya, arran una proposta aprovada al Ple de l´Ajuntament d´Olesa. Amb aquesta iniciativa la corporació, en nom del poble d´Olesa, es volia reconèixer la trajectòria d´un artista que, des dels anys 50, havia estat un dels grans exponents del cartell de cinema, amb una producció, tant nacional com internacional, d´una qualitat excel·lent, que inclou més de 3.000 cartells de pel·lícules com "El Verdugo", "Els 10 manaments", "American Grafitti" o la saga de James Bond.

Feia més de 30 anys que no es dedicava a aquest ofici ja en desús, el del cartell artístic, però a punt de fer 90 anys va acceptar excepcionalment l´encàrrec de fer el cartell per "Voyeur", de la mà d´un olesà, el productor Pep Amores, que en els darrers anys ha lluitat perquè es reconegui la figura d´en MAC. Pep Amores ha assegurat que el cinema "ha perdut un dels més grans cartellista de la història del setè art, un brillant creador de ment molt desperta que era capaç d´interpretar, sintetitzar i plasmar en una pintura l´ànima del que es volia representar".