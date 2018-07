El músic repeteix col·laboració en la nova edició dels Tallers d'Avinyó

? El percussionista osonenc Santi Serratosa ha repetit aquesta setmana, com en els darrers anys, el curs de percussió corporal per a joves i adults a la setzena edició dels Tallers Musicals d'Avinyó, que van començar el dilluns passat i s'allargaran fins al dia 27. Serratosa, que combina la música amb la docència, forma part dels grups Gossos i Astrio i, com a percussionista corporal, va crear i dirigeix la SSM BigHand. Graduat a l'Aula de Música Moderna del Conservatori del Liceu l'any 1999, dos anys més tard va continuar els seus estudis superiors de bateria al Drummers Collective de Nova York i l'any 2011 va obtenir el Màster de Musicoteràpia de la UPF. És professor-col·laborador de diferents màsters a la UB, UdG i l'Institut del Teatre.