Vladislav Bronevetzky porta el piano als seus cims expressius a Sant Benet

Es preguntava el musicòleg Joan Vives si Haydn havia pensat en un clavecí o un piano quan va compondre les seves sonates, ja que, igual que Mozart, va ser coetani de la irrupció d'aquest segon instrument en el panorama continental. En qualsevol cas, l'obra de l'austríac es compta entre les més reconegudes que es van crear durant el romanticisme i Vladislav Bronevetzky la va interpretar amb el seu mestratge habitual dijous a la nit en la tercera vetllada del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós. Tocant, és clar, un magnífic Steinway &Sons: els clavecins fa molt temps que van passar de moda.

Els jardins de Món Sant Benet van acollir una actuació magnífica en tots els sentits. A una temperatura agradable i un cel estrellat, s'hi va sumar la bellesa expressiva de la interpretació que Bronevetzky va realitzar de les composicions de tres autors clau en l'evolució de la música per a piano: a més de Haydn, Schumann -amb les Escenes d'infants- i un Chopin que no té cap obra que no inclogui aquest instrument, segons va explicar Vives. Del polonès, el pianista en va executar els darrers opus publicats en vida.

L'actuació de Bronevetzky va ser seguida per 360 espectadors, una xifra sensiblement inferior a la registrada només una setmana abans -650 persones van acudir a escoltar Carmina Burana- però que dona testimoni de l'alt grau de fidelitat que ha assolit el festival a punt de complir les noces d'argent. El pianista d'origen rus va extreure de les obres programades la dimensió romàntica, expressiva i subjectiva que caracteritza aquest període de la història de la música.

Després de l'actuació, i enmig d'encesos i merescuts aplaudiments, Bronevetzky va tornar a l'escenari per regalar un parell de bisos als espectadors: la Masurca en la menor Op. 68, de Chopin, i el Preludi en si menor, de Bach transcrit al piano per Siloti. Un final a l'alçada d'una vetllada esplèndida en què el pianista va exhibir un cop més el seu talent.

Dijous vinent, el festival fruitosenc clourà la 24a edició amb un concert d'àries i duos d'òpera a càrrec de la soprano Sooyeon Kim, la mezzosoprano Mireia Pintó i la pianista Viviana Salisi.