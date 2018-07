La barcelonina Norma Còmics s'endú l'Eisner a la millor llibreria internacional

La botiga Norma Còmics de Barcelona, al número 9 del Passeig de Sant Joan, va aconseguir la matinada passada el guardó a la millor llibreria internacional en els premis Eisner, considerats els Oscars del sector, lliurats en el marc de la fira nord-americana San Diego Comic-Con, la més gran cita del gènere.

Norma Còmics, fundada el 1983 per Rafa Martínez, impulsor també de Norma Editorial, ha estat triada per un jurat format per professionals de la indústria del còmic. Al guardó aspiraven vint establiments, dels quals es van escollir cinc finalistes. L'establiment ha experimentat al llarg de la seva història diverses transformacions fins a convertir-se en un referent cultural de la ciutat de Barcelona amb més de mil metres quadrats, repartits en dues plantes, dedicats al món del còmic i la cultura popular, lloc de pelegrinatge de tots els aficionats nacionals i internacionals que passen per Barcelona.

«Gràcies al jurat que ens ha votat. Ens agradaria compartir el premi amb la resta de nominats i finalistes. Gràcies als nostres clients, treballadors, col·laboradors i creadors pel seu suport al llarg d'aquests 35 anys. Volem dedicar aquest premi a totes les llibreries especialitzades espanyoles que lluiten cada dia pel novè art», agraïen ahir els responsables de la llibreria.

Aquesta és la segona vegada que una llibreria de l'Estat espanyol resulta premiada després del guardó concedit a la madrilenya Akira Comics, el 2012.