Els infants creen una ciutat a la seva mida i gust al vell edifici de l'Anònima

Com seria una ciutat creada per infants? Tindria cases per a tothom. I a més a més parcs d'atraccions, circs, biblioteques i plataformes flotants al riu. I posant-hi imaginació i creativitat com la que emana amb naturalitat dels més petits, amb formes inversemblants que la farien única.

L'edifici de l'Anònima de Manresa acull aquest cap de setmana el projecte «La città infinita», una iniciativa lúdica adreçada a infants als quals se'ls proposa crear una ciutat nova. Va començar ahir amb dues sessions i continuarà avui, diumenge, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda per culminar la innovadora urbs.

És un gran joc de construcció. El terra de la vella nau de l'Anònima està recobert d'una gran moqueta fosca on uns llums tracen límits i marges. A cada costat hi ha grans caixes amb elements bàsicament de fusta. Són peces de residus industrials i, per tant, 100 % sostenibles. A partir d'aquí es convida els nens i nenes i les seves famílies a desçalçar-se, trepitjar la moqueta i a participar en el joc constructiu.

«Els pares no aparquen els nens, sinó que s'integren en la proposta», explicava la seva promotora, Roberta Genova, «perquè és un treball en equip». I, efectivament, s'ho passeven tan bé els uns com els altres. «Els adults hi aporten la seva habilitat, i els infants, la seva imaginació i fantasia». La iniciativa fomenta els valors de la sostenibilitat, la cooperació, el treball en equip i la creativitat», afirmava Genova.

«És una ciutat molt gran que no s'acaba mai», comentava el Bernat, un dels nens que va participar ahir en la iniciativa i que, segons va explicar, havia construït una casa en forma de far a la vora del riu. L'Arnau explicava que havia muntat una casa i un parc d'atraccions, i tenia pressa per continuar fent obra pública. Ben a prop seu, pares i mares participaven i observaven. Uns d'ells destacava que la proposta promou la «creativitat perquè no hi ha ni condicionants ni límits.

La iniciativa forma part del projecte MURS Art Urbà i també ajuda a donar a conèixer la singularitat de l'edifici de l'Anònima, va destacar ahir la regidora de Cultura, Anna Crespo.

A l'Anònima també es pot veure una exposició de fotos d'Eva Bozzo que formen part del calendari que ha editat l'Ajuntament amb motiu de la capitalitat cultural. Són fotografies de retrat, amb un fil com a element que les lliga i que suggereixen conceptes com l'amistat i la solidaritat.