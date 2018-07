La pluja no espanta «Tossudament Llach» i aplega 400 persones a Veciana

La pluja va obligar a fer un canvi d'ubicació però no va impedir que divendres a la nit 400 persones gaudissin del concert Tossudament Llach, amb el qual arrancava el segon cap de setmana de Festivals Alta Segarra. El concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), que va tenir la col·laboració de les cantants Beth Rodergas i Elena Gadel, va passar de l'exterior del Casal La Salle a l'interior de l'església de Pareres, al terme municipal de Veciana. El canvi d'emplaçament va provocar que el concert comencés amb una hora de retard, però des de l'organització es va treballar amb la màxima celeritat per adequar el nou espai.

La fresca de l'exterior contrastava amb la xafogor que es respirava a l'interior de l'església, on no hi cabia ni una agulla. Molta gent amb ventalls i cadires fins a fora de la nau. A Tossudament Llach la Simfònica fa un recorregut musical per la trajectòria del cantautor de Verges, i divendres el va encetar amb una pinzellada de diversos temes emblemàtics. Tot seguit s'incorporarien a escena Rodergas i Gadel, que van començar cantant a dues veus No és això, companys. Després anirien interpretant peces de manera individual i conjunta al llarg de poc més d'una hora de recital, que va estar carregat de molta intensitat. «Segur que heu trobat a faltar cançons», apuntava al final del concert Francesc Cassú, director de la SCCC, just abans de cloure la vetllada amb un tema «imprescindible», fent referència a L'estaca. Com a colofó final, Els segadors amb el públic dret i cantant.