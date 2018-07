Adesiara publica per primer cop en català l'obra del poeta Edward Thomas

Un nom desconegut a casa nostra però un poeta per reivindicar de qui van fer encesos elogis autors de la talla d'Auden, Hugues, Heaney i Brodsky, entre d'altres. Es tracta d'Edward Thomas (Londres, 1878-Arras, 1917), que el segell editorial Adesiara, de Martorell, publica per primer cop en català amb traducció de Marcel Riera en un volum que inclou una introducció de Pere Ballart.

«El primer cop que vaig sentir a parlar de Thomas va ser en una llibreria de vell de Londres», explica Marcel Riera: «vaig veure que l'editava R.S. Thomas, a qui ja coneixia, i vaig pensar que havia de ser interessant». Un seguit de casualitats va fer que el nom d'Edward Thomas anés apareguent a la vida del badaloní fins que Sam Abrams –que va incloure tres poemes de l'autor anglès en una antologia de poesia anglesaxona- li va recomenar que el traduís.

Edward Thomas pertany, cronològicament, a la generació dels anomenats War Poets, els poetes que van posar per escrit l'entusiasme i el dolor causats per la Primera Guerra Mundial. Tot i que no li tocava allistar-se perquè tenia 35 anys i tres fills, Thomas va acabar al front per voluntat pròpia i va morir el primer dia que trepitjava una trinxera. «No sabem què hauria estat de la seva carrera si hagués tornat viu de la guerra», afegeix el traductor: «però en cap cas li podem posar aquesta etiqueta perquè ell mai va escriure sobre la guerra».

La trajectòria poètica de Thomas està molt acotada: va escriure 142 poemes en 22 mesos entre els anys 1915 i 1916. Un cop va ingressar a l'exèrcit, no va compondre més versos. «Ell volia explicar històries, i va prescindir de la mètrica, tot i que sí que té uns 120 poemes amb rima», apunta Riera.

La trobada fortuïta amb el poeta nordamericà Robert Frost va canviar la vida de Thomas, que es dedicava a la literatura en diverses facetes però no com a compositor líric. «Van coincidir dues ànimes bessones, poetes que creien que es podia parlar del camp sense sentimentalismes ni melangia. El paisatge i la natura servien com a reflexió sobre l'existència», comenta Riera. Per aquest motiu, és impossible adscriure Thomas als corrents estètics de la seva època.

L'obra poètica d'Edward Thomas va aparèixer després de la seva mort, poc abans que T.S. Elliot revolucionés el panorama literari amb Prufock. Tot i que durant dècades, Thomas va passar desapercebut per la literatura catalana, Adesiara fa ara honor a la seva memòria amb la traducció de l'obra completa d'un autor que va escriure en clau introspectiva sobre la dificultat de la vida, el pas del temps i «un món que ja havia desaparescut quan ell l'estava descrivint».

En els darrers anys, Adesiara ha publicat les traduccions de poetes de llengua anglesa com TS Eliot ( Poemes, 1925-1930), Ezra Pound ( Els cants pisans) i Wiliams Shakespeare ( Tots els sonets).