Els Catarres clouen un Anòlia que ha tingut prop de 16.000 espectadors

?Més de 5.300 persones van assistir dissabte a la jornada de cloenda del festival Anòlia, que es van aplegar a la plaça de Cal Font d'Igualada per escoltar Els Catarres i la banda local JoKB. Després d'una setmana de concerts, l'organització ha calculat que el certamen ha tingut més de 15.700 espectadors, amb una punta de 6.700 persones de públic en la inauguració protagonitzada per Sau 30 i els Buhos. Al Parc Central, al pati del Museu de la Pell i a Cal Font, s'ha pogut gaudir amb la música d'artistes com Judit Neddermann, Roba Estesa, Joan Dausà, Xilona i Xavi Sarrià.