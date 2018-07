Mor als 73 anys el fotògraf manresà Joan Segon, fundador de Foto Art

Enamorat de la fotografia i economista de professió, el manresà Joan Segon ha mort aquest dimarts al vespre a l´Hospital de la Vall d´Hebron en no poder superar un càncer. Nascut el 7 de desembre del 1944 al barri de les Escodines de Manresa, Segon va ser un dels fundadors de l´entitat Foto Art i del col·lectiu artístic Quaderns de Taller. El món de la cultura lamentava ahir la sobtada pèrdua d´un home amb gran sentit de l´humor, amant de la família, dels viatges, de la música i de la fotografia. I amb una gran virtut: inoculava passió a tot el que feia.



Segon va estudiar peritatge mercantil a La Salle i es va guanyar la vida com a economista. Actualment col·laborava amb la Coordinadora de Jubilats de Manresa, on sovint feia projeccions amb els muntatges de les seves fotografies, sobretot de viatges. Va ser un dels 14 impulsors de Foto Art Manresa, entitat que es va fundar el 1976 i que va agafar el relleu a Foto Club Manresa. Joan Segon va ser el darrer president de Foto Club i el segon de Foto Art. L´actual president de l´entitat, Josep Brunet, visiblement afectat, definia ahir Segon com «el col·laborador que sempre estava a punt, disposat a ensenyar tot el que sabia. Posava molta passió en tot el que feia».



Segon havia estat, també, un dels fundadors del col·lectiu artístic Quaderns de Taller. La primera publicació va veure la llum el 1983. Precisament, en una entrevista publicada en aquest diari, el gener del 2014, Segon explicava el naixement del col·lectiu després que l´artista Josep Barés «ens vingués a preguntar, a 8 o 9 persones, si ens agradaria fer una publicació pluridisciplinària». Noms, entre d´altres, com Manel Camp, Josep Padró, Lluís Calderer o Pere Fons, que va coincidir amb ell en el primer número. Fons el definia ahir com una persona que «posava una passió especial en tot el que feia, i també en la fotografia». Afegia que «és una passió que he vist en poques persones i la tenia en qualsevol iniciativa». Fons en destacava la vocació per innovar: «era una persona que no es quedava mai estancada. Sempre buscava coses noves, en la tècnica, en els punts de vista creatius. I ho feia perquè era una persona amb neguit».