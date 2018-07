Un plat fort per a un festival que ha volgut imprimir un canvi de rumb

? El Festival Cant Coral Catalunya Centre ha celebrat aquests dies la seva 39a edició, organitzada únicament per Castellbell i la Capella de Música Burés, amb un canvi d'orientació i un programa amb nous registres musicals. A més, ha tripicat concert i s'ha expandit per la comarca, amb escenaris nous. La prova de tot plegat és avui amb Cappella Mariana. El musicòleg manresà Oriol Pérez, coordinador del festival, explicava ahir que el concert de Cappella Mariana és un autèntic «plat fort» per a un festival que vol esdevenir «significatiu en la música vocal». Una formació professional -«a Catalunya només tenim el Cor del Liceu i el Cor de Cambra del Palau», remarca- amb un repertori poc habitual en les programacions. L'escenari del concert tampoc és gratuït: «al costat d'on Sant Ignasi feia les seves meditacions sonarà música del seu temps».