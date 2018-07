El festival manté la gratuïtat en totes les projeccions i, com ja van estrenar l'any passat, un sistema de reserva d'entrades numerades per controlar la capacitat. S'hi pot accedir a través de la pàgina web cerdanyafilmfestival.cat. Així mateix, també es podran adquirir a les taquilles que, com explica Forcada, tindran «atenció personalitzada». La idea és «professionalitzar-ho cada cop més». El festival té un pressupost de 20.000 euros («amb el 155 encara ens deuen diners de l'any passat») i han augmentat en patrocinadors i col·laboradors.