El Festival de Cinema de Cerdanya estrena la secció KM 0 per obrir un certamen de rècord

El Festival de Cinema de Cerdanya estrena la secció KM 0 per obrir un certamen de rècord arxiu/mercè rial

«Si ens arriben bones pel·lícules hem de fer un esforç per projectar-les. Nosaltres no fem un festival per la catifa vermella sinó perquè el públic vegi pel·lícules i pugui trobar el que més s'addiu als seus interessos en la franja que li convingui». Ho explica Jordi Forcada, director del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, que enguany celebrarà la novena edició del 28 de juliol al 5 d'agost amb més projeccions que mai. Continuen superant els seus rècords: dels 140 films de l'any passat als 161 d'aquest, el festival, explica, «creix en tot, curts i llargs i en sessions de projecció, 44. Ocupem totes les franges horàries». I amb entrada gratuïta i bossa de gormanderies.

El festival, que té la seu al Museu Cerdà de Puigcerdà (amb capacitat per a unes 130 persones), projectarà 161 films (138 curts i 22 llargs), dividits en ficció (126), animació (17) i documental (17). Entre les novetats, explica Forcada, «hi ha l'estrena del cicle KM 0», que inaugurarà el festival el dissabte 28 amb quatre films (un llarg i tres curts) rodats en part o totalment a la Cerdanya. Entre ells, el premiadíssim curt de Laura Ferrés Los desherados, amb localitzacions a Lles de Cerdanya. La jornada inaugural també oferirà l'aclamat documental Petitet, de Carles Bosch. De la programació destaca també la pel·lícula Ana de día, d'Andrea Jaurrieta (que va obrir el Festival de Màlaga i va clausurar el D'A de Barcelona) o la preestrena d' El pomo azul, de Montse Bodas i Raquel Gómez Troyano. L'ambició del certamen, com explica Forcada, és «arribar a ser el gran festival del Pirineu i anem fent passes».

El certamen va rebre 1.293 films a concurs (un centenar més que l'any passat) i dels 161 seleccionats pel jurat, Forcada destaca l'alt nivell que mantenen els curtmetratges, el gènere amb què va començar el festival i l'augment en la qualitat dels llargmetratges i documentals, que fa tres anys que també formen part de la programació oficial del certamen: «cada cop se'ns coneix més i aquest any, per primer cop, participa un llarg de fora de l'estat [el film francès Le Portrait, de Christophe Leclaire] i tres grans documentals com Petitet, Eugenio, de Xavi Baig i Jordi Rovira, i Shootball, de Fèlix Colomer».

Una altra de les novetats del festival són les sessions matinals al Museu Cerdà i al parc dels búnquers de Martinet. Aquestes últimes estan centrades en documentals relacionats amb la memòria històrica i la Guerra Civil. Seran quatre films que es podran veure a l'interior d'un búnquer d'artilleria: La batalla desconocida, de Paula Cons (diumenge, 29 de juliol); Terra cremada: la destrucció de Barcelona?, de Sílvia Quer (dimarts, 31 de juliol); Espies en l'arena. Objectiu Espanya, de Pablo Azorín i Marta Hierro (dijous, 2 d'agost), i 5105, Historia de una fuga de Mauthausen, de Diego González (dissabte, 4 d'agost). Unes sessions per a 25 persones que, avisa Forcada, ja tenen les entrades quasi exhaurides.