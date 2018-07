L'AIMS Festival portarà la música clàssica a 14 municipis de la Catalunya Central

L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) arriba el 31 de juliol a la 17a edició amb més de 40 concerts de música clàssica interpretats per alumnes i professors del més alt nivell que actuaran a 14 municipis de la Catalunya Central. Durant tres setmanes conviuran la formació per a joves talents del món acadèmic amb concerts oberts al públic en indrets espectaculars. La formació d'enguany comptarà amb 95 alumnes de 25 països diferents.

Peter Thiemann, director artístic de l'AIMS I violoncel solista de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, farà també de professor a l'acadèmia, on també impartiran classes músics solistes de l'Òpera de Ginebra, de la Royal Opera House de Londres, de la Metropolitan Opera de Nova York o de la Buchmann-Mehta School of Music de Tel Aviv.

Aquesta edició de l'AIMS estrenarà, a més, l'Acadèmia dels Vents, que se sumarà a la de Corda i Piano. Aquest fet permetrà ampliar el festival a tres setmanes, fins el 19 d'agost.



Actuacions a 14 municipis

Tot i que Solsona es mantindrà com a centre neuràlgic del festival, també hi haurà actuacions a Almacelles, Balaguer, Cardona, Castellar de la Ribera, Collbató, Manresa, Moià, Olius, Organyà, Riner, Sallent de Llobregat, Sant Llorenç de Morunys i Vallferosa. De fet, el paisatge i la descoberta del territori són el valor afegit de l'AIMS.

Així, a banda d'espais tan emblemàtics com la catedral de Solsona, la col·legiata de Cardona, la Seu de Manresa o l'església de Sant Llorenç de Morunys, hi haurà concerts a indrets tan insòlits com la Torre de Vallferosa, on es farà un concert d'alumnes, combinat amb una visita guiada, o l'església de Sant Esteve d'Olius, magnífica mostra del romànic català, a la riba del riu Cardener.



46 concerts

En els 20 dies de festival hi haurà un total de 46 concerts que es faran a sales, auditoris i esglésies, al carrer, i a residències de gent gran, hospitals i centres d'atenció especialitzada. A més, l'AIMS es proposa arribar també a les cases particulars, per portar la música a persones amb mobilitat reduïda que viuen a Solsona.

Del cartell d'aquesta edició destaca el concert inaugural del dimarts 31 de juliol, que reunirà els professors de l'AIMS al Teatre Comarcal de Solsona; l'actuació de violinistes d'Armènia, Rússia i Suïssa, una violoncel·lista d'Israel i un pianista de Berga; així com el colofó del certamen: The Aims Magic Rock Show, un espectacle nocturn que combinarà màgia i rock'n'roll a la Sala Polivalent de Solsona.