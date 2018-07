Una ruta musical amb 46 concerts en 20 dies que suma dues poblacions més que l'any passat

El festival solsoní oferirà 46 concerts de música clàssica, interpretats per alumnes i professors, en 20 dies i en tres formats diferents: clàssic (a sales, auditoris i esglésies), al carrer (populars, per als solsonins i per a visitants) i socials (a residències de gent gran, hospitals i centres d'atenció especialitzada). A més, l'AIMS es proposa arribar també a les cases particulars «per portar la música a persones amb mobilitat reduïda que viuen a Solsona». Les actuacions s'estenen enguany a 14 municipis, dos més que l'any passat: Solsona, Almacelles, Balaguer, Cardona, Castellar de la Ribera, Collbató, Manresa, Moià, Olius, Organyà, Riner, Sallent de Llobregat, Sant Llorenç de Morunys i Vallferosa. Per als promotors del festival, una de les peculiaritats del certamen són els indrets on se celebren els concerts, per l'interès patrimonial o «de descoberta del territori». Entre els primers, la catedral de Solsona, la col·legiata de Cardona, la Seu de Manresa, l'església de Sant Llorenç de Morunys o l'església de Sant Esteve d'Olius, magnífica mostra del romànic català, a la riba del riu Cardener. I pel que fa a la descoberta, la torre de Vallferosa, on es farà un concert d'alumnes i una visita guiada.

El públic podrà escoltar al festival –que s'inaugurarà el 31 de juliol a Solsona amb un concert de professors– una gran varietat d'obres, com l'adaptació per a octet del Ball dels gegants de Solsona de la compositora coreana Jiesun Lin, del College of Music Yonsei Universitu de Seül, una dels dos artistes convidats, junt amb l'alemany Johanes Geffert, professor de la Hochschule für Musik Köln.