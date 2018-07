La Fura dels Baus no deixa indiferent al públic de l'Anònima

L'Anònima de Manresa es va omplir ahir per assisistir a la representació de 'Manes', un dels espectacles més exitosos de la Fura dels Baus. Un públic que en tot moment va ser interpel·lat pels actors i que va interactuar amb ells en una producció parla d'una societat on predominen els instints més primitius i que transita per quatre claus bàsiques: el naixement, la mort, el sexe i el menjar.