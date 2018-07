El muntatge vol sortir de gira i passar pel Bages

? El recorregut de «¿La vida es sueño? o #gwenismurfila» tot just ha començat en horari noctàmbul a la sala la Villarroel, però la setmana vinent passarà als vespres. La intenció de Les Llibertàries és fer bolos –Tàtels Pérez confia que el muntatge arribi a Manresa i a Sallent– i, també, girar per l'Estat, una possibilitat encara per explorar. «La meitat del text ja el tenim en castellà perquè són fragments de l'obra de Calderón; ara hem de traduir la resta», explica l'actriu bagenca. Mentrestant, Pérez continua ficada en altres projectes paral·lels, com el microteatre, que tornarà al Kursaal per festa major, i els bolos del muntatge sobre Montserrat Roig i M. Aurèlia Capmany que interpreta amb Mireia Cirera.