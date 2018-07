Organyà celebra del 31 d'agost al 2 de setembre la 22a Fira del Llibre del Pirineu

La Fira del Llibre del Pirineu celebrarà a Organyà la seva 22a edició, del 31 d'agost al 2 de setembre. L'esdeveniment va néixer l'any 1997 a Martinet de Cerdanya però des del 2003 ha estat Organyà qui l'ha acollit per fer-lo créixer com a «referent de la literatura de muntanya». Els objectius de la fira són contribuir a enfortir i cohesionar el sector del llibre als Pirineus i ajudar a donar-li el màxim de visibilitat com a literatura amb caràcter propi. Entre els al·licients del certamen hi ha el lliurament dels premis literaris Homilies d'Organyà, enguany amb 193 obres originals presentades. També la Carrerada de llibres, una lectura simultània a peu de la C-14 al seu pas per Organyà que sorprendrà els viatgers que hi circulin aquell dia.

Durant el primer cap de setmana de setembre, una trenta d'autors visitaran els carrers porticats del centre històric d'Organyà per presentar-hi les seves dar-reres novetats. Hi haurà també una vintena d'editorials i llibreries que mostraran centenars de títols amb els Pirineus com a eix central i amb tots els gèneres representats. La fira començarà el divendres 31 d'agost amb la presentació del conte El conillet que volia pa de pessic i es clourà el 2 de setembre amb un espectacle musical anomenat Llumeners. La presentació del certamen la va fer ahir la consellera de Cultura, Laura Borràs, i l'alcalde d'Organyà, Celestí Vila, que va explicar que el certamen és un punt de trobada de la literatura pirinenca a través dels escriptors, editors, venedors i lectors.