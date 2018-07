Adrenalina mecànica amb un guió ortopÈdic

PERSECUCIÓN AL LÍMITE

? Regne Unit, 2016. Thriller, acció. 99 minuts. Direcció: Eran Creevy. Guió: Eran Creevy i F. Scott Frazier. Intèrprets: Nicholas Hoult (Casey), Felicity Jones (Juliette), Anthony Hopkins (Hagen Kahl), Ben Kingsley (Geran), Nadia Hilker (Rowena), Clemens Schick (Mirko), Joachim Krol (Wolfgang) i Aleksandar Jovanovic (Jonas). Pantalles: Bages Centre (Manresa)

F ast and Furious s'alça com una de les franquícies més reeixides i influents del Hollywood del segle XXI. En els dar-rers anys han sorgit innombrables films que porten, amb més o menys fortuna, la seva empremta. L'últim d'ells és Persecución al límite, una producció originàriament anglesa però amb una marca de fàbrica inequívocament nord-americana. El seu antiheroi, Casey, és un jove americà que s'ha especialitzat en el robatori i la conducció de cotxes. Després de conèixer i enamorar-se de Juliette, decideix retirar-se, però la greu malaltia d'ella l'empeny a embolicar-se en una operació tan desesperada com suïcida: robar un camió farcit de droga, propietat d'una poderosa organització criminal.

Eran Creevy (autor de modestes cintes policíaques com Shifty i Cruzando el límite) insisteix en el mateix gènere amb un thriller que adopta tots els ingredients del cinema més adrenalínic i vertiginós. I així, el seu ortopèdic guió, que introdueix tímidament algun component melodramàtic, resta en un segon pla. El que importa als artífexs de Persecución al límite és embolcallar-nos amb un frenesí visual afermat en un muntatge trepidant que pretén tallar-nos l'alè. No obstant això, aquestes muntanyes russes, filmades a la ciutat alemanya de Colònia, només aconsegueixen puntualment el seu objectiu, i la realització més rudimentària i mecànica domina el conjunt. Nicholas Hoult (vist a Mad Max: Furia en la carretera) resulta massa insuls i és eclipsat per la veritable estrella de la funció, el veterà i camaleònic Ben Kingsley, que incorpora un malvat tan impagable com impossible. Al seu costat, hi trobem un altre prestigiós intèrpret britànic, Anthony Hopkins, nominat pel seu paper al Razzie (els anti-Oscar) al pitjor actor.