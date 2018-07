L'antiga fàbrica de l'Anònima va ser clau per recrear el món primitiu

? Des que els membres de la companyia van entrar a l'antiga fàbrica de l'Anònima, van veure que l'espai seria ideal per a l'espectacle. «És un lloc que transmet tot un passat i es veu que té tota una història. Ha estat perfecte», explicava Joan Llobera, un dels actors integrants de l'espectacle «Manes». «Gairebé no calia escenografia perquè l'antiga fàbrica s'ha acoblat molt bé a l'espectacle», afegia l'actriu Adriana de Montserrat. L'antic espai fabril del barri històric de Manresa té en part l'esperit de la proposta escènica que la Fura els Baus hi va representar divendres i dissabte. Els espectadors es movien per tot l'espai mentre es feia la representació, de vegades sense saber gaire on es dirigien per la foscor. «El públic ha estat generós, i hi ha hagut diferents graus d'implicació. Des dels que ho volien veure tot de prop i decidien entrar de ple en l'espectacle fins als que ho volien veure des de certa distància. El balanç, però, és molt positiu i la gent n'ha gaudit», afirmava en acabar l'espectacle, dissabte, un altre integrant de la companyia, Alfons Nieto. Per a la companyia ha estat important tornar a posar en escena «Manes» perquè, a les portes de la celebració dels 40 anys, ha estat un recordatori i un homenatge a un dels espectacles més aplaudits de la llarga trajectòria de la Fura dels Baus. Quatre dècades transformant i portant a noves dimensions el teatre.