? El dijous 30 d'agost arrencarà el Festivalet amb una doble exposició a la Plana de l'Om, oberta a tothom i que es podrà visitar el cap de setmana. La primera consistirà en una mostra de cartells històrics de circ, i la segona en una mostra organitzada per l'entitat «Pallassos sense Fronteres». Tots els espectacles seran gratuïts, tret dels dos que se celebraran al Kursaal, que tindran un preu de 8?, per bé que es podrà comprar un abonament per als dos muntatges a un preu de 10?.