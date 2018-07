ytuquepintas «Somnis de sorra»

«Volem treure el circ al carrer, que la gent se'l trobi al seu davant». Amb aquest objectiu l'associació de circ manresana LaCrica, en col·laboració amb el Teatre Kursaal i l'Ajuntament de Manresa, celebrarà els dies 31 d'agost i 1 i 2 de setembre la primera edició del Festivalet de Circ. El certamen, com el primer Festival de Dansa, Batecs, celebrat l'abril passat, és una de les apostes de la programació de Manresa com a capital de la cultura catalana per reivindicar les arts escèniques amb menys presència a la ciutat. Com ahir subratllava Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut de Manresa, el festival serà «molt obert, emminetment gratuït i amb una gran majoria d'espectacles al carrer».

Precisament aquest és un dels principals objectius del Festivalet, com assegurava Oriol Garriga, representant de LaCrica: «Enguany tenim l'oportunitat de treure el circ a la ciutat i a la plaça, que era el que ens faltava, i fer que la gent se'l trobi al carrer. Per això es vol donar la visibilitat més àmplia possible als espais de la plaça Major, la plaça Europa i la plaça Sant Domènec». L'entitat manresana vol que el festival tingui continuïtat i, en aquest sentit, Crespo confia que «aquest Festivalet creï un precedent de cara al futur en les arts escèniques a Manresa». LaCrica ha organitzat en la darrera dècada la Gala de Circ, celebrada al Kursaal, que coincideix amb la festa major de la ciutat.

Si el primer objectiu del Festivalet és treure el circ al carrer, el segon és trencar tòpics sobre el gènere. Per a aconseguir-ho, Montserrat Serra, també de LaCrica, explicava que s'ha volgut fer una «mostra dels diferents llenguatges de circ, amb espectacles tradicionals i contemporanis, la majoria dels quals són per a tots els públics». Aquesta gran varietat combinarà les actuacions circenses més habituals amb d'altres més arriscades i innovadores, com El teu nom és HOR, dels catalans Psirc, o Somnis de sorra, de la companyia Ytuquepintas. El Festivalet tindrà dos tallers organitzats per LaCrica i nou espectacles, de companyies franceses, belgues i catalanes.

Dels quatre espectacles de circ que sol programar el Teatre Kursaal anualment, amb motiu d'aquest festival se n'han programat dos, que corresponen a les dues úniques actuacions que no es faran al carrer. Jordi Basomba, gerent del Teatre, comentava que es tracta d'una «col·laboració natural, que ajuda LaCrica a celebrar un festival més complet».

La graella d'espectacles s'ha fet pensant que sigui possible veure'ls tots, a través d'un ruta per les places; per això, segons Arnau Serra, membre de LaCrica, «s'ha creat un circuit entre els diferents escenaris evitant que els espectacles se solapin entre ells». Finalment, Garriga remarcava que el Festivalet de Circ serà un èxit a Manresa si s'aconsegueix que hi assisteixi aquell públic que no és consumidor habitual de cultura.