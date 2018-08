L'Humus torna a ballar a la plaça Europa

L'Humus Mediterrani, l'off de la fira manresana que aporta la música d'arrel més tradicional, repetirà, per segon any, el concert-ball a la plaça Europa: «Després de l'èxit de l'edició passada tornem a treure el ball al carrer, guanyant espai per als balladors», explicava ahir a la seu de l'Espai Òmnium Ignasi Perramon, de l'entitat D'Arrel, organitzadora de la proposta. Així, la plaça Europa escoltarà i ballarà, el divendres 5 d'octubre, amb el duet olesà Ballaveu i amb els sextets Bauma i La Coixinera, que té entre els seus components la manresana Alba Logan.

Però l'Humus programarà quatre concerts més que tindran com a escenari l'Espai Òmnium, dissabte 6 d'octubre, i que protagonitzaran Quirze i Marc Egea; La Jueva de Tortosa, Tàntals (cinc músics amb la també manresana Alba Atcher) i la proposta del compositor sallentí Roger Andorrà amb Electrogralla, un projecte que també forma part del concurs Sons de la Mediterrània. Tots els concerts, «de diferents estils i registres», apuntava Perramon, seran gratuïts. Com totes les convocatòries.

Aquesta serà la sisena edició de l'Humus Mediterrani, que des dels inicis, remarcava ahir Perramon, ja ha portat a la ciutat, per la Mediterrània, una cinquantena de grups amb un clar objectiu: «Donar a conèixer bandes emergents o consolidades que han preservat o creat música i cançó tradicional». D'Arrel, com també explicava Josep Huguet, ofereix des del 2012 una programació estable de música d'arrel i folk a la ciutat que, en els últims anys, programa per tardor i primavera, al teatre Kursaal. Tot i no ser el cas de la capital del Bages, Huguet remarcava la manca de programació estable d'aquest gènere musical en moltes poblacions catalanes.

Acompanyant els promotors de l'off -Perramon, Huguet i Ramon Navarro-, David Ibáñez, director artístic de la Mediterrània, posava l'accent en un Humus que afegeix «rigor» i completa «l'oferta de la fira. Són cercles concèntrics». Una programació paral·lela, va remarcar, «totalment estratègica» per al mercat manresà: «Som millors com a fira amb aquesta proposta perquè aporta al públic la sensibilitat d'arrel més pura, la cançó popular que està més a prop de l'arrel tradicional».