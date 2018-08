El mateix director presentarà el film al Bages Centre

? Regió7 i Multicinemes Bages Centre conviden els subscriptors i lectors a la preestrena a Manresa que es farà el dilluns 13 d'agost de la pel·lícula El pacto, del director manresà David Victori. El film, produït per Sony Pictures, Ikiru Films i 4 Cats i protagonitzat per Belén Rueda i Darío Grandinetti, es va rodar durant set setmanes, a final de l'any passat, a Barcelona, el Maresme i el circuit de Can Padró, al terme municipal de Castellbell. La preestrena es farà a les 20.15 h, a la Sala 1, i el mateix director en farà la presentació. A partir d'aquest dissabte, els lectors trobaran en el diari una butlleta que hauran de retallar i canviar-la per una invitació a les oficines de Regió7 a Manresa, a partir del dilluns 6 d'agost. Màxim dues invitacions per persona. Els susbcriptors només hauran de presentar el Carnet del Club i podran recollir-ne fins a quatre. També les podran encarregar i passar-les a buscar en les 24 hores següents.