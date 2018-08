«El pacto» més honest de David Victori

«Papa, aixeca't». Salvador Victori va posar-se dempeus ahir, a l'interior de la sala del cine Phenomena, a Barcelona, per rebre el càlid aplaudiment del públic i del seu fill, el cineasta manresà David Victori, que, emocionat, va explicar que la pel·lícula que estava a punt de començar tenia com a llavor un malson que no deixava dormir el seu pare. La pel·lícula és El pacto, una història que va escriure el progenitor després de la mort de la seva filla, i que ha estat la base del debut en el llargmetratge del seu fill David.



El pacto, que es presentarà a Manresa el dia 13 i arribarà als cinemes el 17 d'agost, es preestrenava ahir amb tots els honors i amb pràcticament tot l'elenc, encapçalat per una radiant Belén Rueda, acompanyada de la seva filla al film, una jove Mireia Oriol, a qui la càmera estima. Hi faltava, per completar el triangle familiar de la pel·lícula, Dario Grandinetti, de rodatge a les Canàries.



Per la catifa vermella, David Victori va repartir abraçades, petons i selfies amb companys de professió, com els directors Paco Plaza i Oriol Paulo, i cares conegudes de la cultura com Dani Carbonell, Macaco, i Ramon Mirabet, a més d'una nombrosa representació institucional. El pacto és un thriller fosc, intens, que provoca desassossec i interpel·la l'espectador fins a l'últim minut. I aquí, a més de les interpretacions, hi té molt a dir la música plena d'arestes del manresà Miquel Coll, i una fotografia, d'Elias M. Félix, plena de clarobscurs. Com l'ànima.

Experiència al límit



Què series capaç de fer per evitar la mort d'un ésser estimat? La resposta, en la vida i en la pel·lícula, obre múltiples interrogants. Com ahir explicava David Victori, El pacto és una pel·lícula «molt íntima per a la meva família», rodada «amb tota l'honestedat i amb la intenció que emocioni».



A la sala, Victori i el productor Edmon Roch van voler fer la presentació sortint amb l'equip actoral davant de la pantalla perquè els van voler fer partícips del protagonisme de la vetllada. «M'han fet sentir com si debutés en el Barça», explicava Victori. Il·lusió per una òpera prima i agraïment per un equip «ple de talent».



La mirada la va posar també en les seves dues actrius, una Belén Rueda que és «pura energia i que conserva la il·lusió del primer dia» i una «meravellosa» Mireia Oriol. Tampoc es va oblidar d'actors com Carlus Fàbrega i Vanessa Buchaca, que «m'han acompanyat en el salt al llargmetratge». Perquè el cine, va dir, i una pel·lícula «són una obra col·lectiva» i el talent supleix els entrebancs i els pressupostos ajustats.



David Victori va tenir, així mateix, un record per al desaparegut director Bigas Luna, de qui va ser assistent de direcció. I ho va fer a través d'unes paraules seves que sovint rememora i que fan referència al debut: «Que la pel·lícula que fas no siguin dues pel·lícules en una, la primera i l'última». Pel que es va veure ahir a la tarda a Barcelona, no en fa la pinta.