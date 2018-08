«I Want To Break Free», de Queen. Disc «The Works», 1984

«I Want To Break Free», de Queen. Disc «The Works», 1984

? «Em recorda molt a la infància perquè reivindica que em deixis ser lliure però alhora t'estiguis amb mi per no sentir-me sola. La recordo de tots els estius, perquè és quan tens temps per fer coses, sortir i volar. A casa sempre ha agradat i a l'estiu ens ho passàvem bé escoltant-la amb la família».