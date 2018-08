«Un dels reptes és adaptar-se al clima perquè els instruments canvien molt i sonen diferent»

L'ampliació de l'AIMS amb una acadèmia de vents ha fet créixer l'alumnat amb una vintena llarga d'estudiants i més professors que toquen i imparteixen classes de flauta travessera, clarinet, oboè, fagot i trompa. Entre ells, el bolivià de 19 anys Lucas Vizcarro, que estudia a París. És el primer cop que participa a l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i és un dels alumnes de la divisió d'instruments de vent. Aquest jove, que va començar a tocar el clarinet als vuit anys, ha arribat a l'AIMS atret per l'oportunitat que brinda per conèixer nous músics que toquin el clarinet com ell i veure els seus estils. «És la primera vegada que vinc a una acadèmia i a un festival de música a Europa, i l'experiència és increïble», explicava ahir el jove. Segons Vizcarro, el nivell d'exigència és «molt alt» i, per a ell, un dels reptes de tocar a Solsona amb aquesta calor també és adaptar-se al clima perquè «els instruments canvien molt i sonen diferent».