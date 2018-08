«El Solsonès és el territori ideal per a l'AIMS»

Peter Thiemann és des del primer dia l'ànima de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS), que aquesta setmana ha engegat la seva dissetena edició amb més alumnes que mai, ha incorporat la secció de vents i té l'afany de seguir creixent

L'alemany Peter Thiemann ja coneixia el Solsonès abans d'engegar l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) l'any 2002. Passava temporades en una casa del nord de la comarca, i es va enamorar de l'entorn. A part de ser el fundador de l'AIMS, també n'és el director artístic. Des del 1987 és violoncel solista de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu a Barcelona i professor del Conservatori Superior de Música del Liceu, també a la capital catalana. I busca temps per trobar finançament per a l'acadèmia.



Parli'm dels inicis.

El 2002 és l'any de creació, el primer. Vam tenir vint-i-set estudiants, vam fer set concerts i vam ser cinc professors. Tot ho fèiem junts, i vam començar tocant a Solsona i a diversos llocs de la comarca, com a Sant Llorenç de Morunys i al Miracle.

I com ha evolucionat?

D'una banda, el projecte ha augmentat quantitativament, però sobretot i específicament ha estat la qualitat la que ens ha fet fer passos endavant. Vam tenir uns moments crítics entre el 2008 i el 2010, vam arribar al límit econòmicament i fins i tot ens vam plantejar cancel·lar el festival, però al final vam sobreviure.

Quins diria que han estat els altres moments decisius?

L'any 2015, quan vam passar a ser fundació. Aquest fet ens va permetre obrir-nos al sector privat, vam passar a ser una organització que podia i pot rebre ajudes. En aquell moment també va néixer l'AIMS Social, i vam començar a col·laborar amb altres organitzacions sense ànim de lucre, i amb hospitals com ara Sant Joan de Déu i Althaia. Ens ha anat molt i molt bé.

A la presentació d'aquesta dissetena edició va dir que li agradaria que l'AIMS acabi tenint totes les seccions d'una orquestra.

Sí, tot i que no és l'objectiu essencial. De moment hem de veure com funciona la novetat que hem incorporat enguany, que és la secció de vents. L'hem de fer rodar, i que funcioni juntament amb la de corda. Per això, necessitem temps. Aquest any hem ampliat l'acadèmia i el festival de dues a tres setmanes, i aquest sol fet ja ha estat com una quadratura del cercle (riu), perquè estàs demanant més temps als professors i als alumnes. Hem de tenir en compte que entre tots i totes som unes 120 persones, i cada una té la seva situació. Tot i així, sí, seria genial tenir totes les seccions d'una orquestra de música clàssica i a la vegada poder ampliar repertoris.

Quina sensacions té, actualment, amb l'acadèmia?

Sento molta satisfacció quan veig Solsona i el Solsonès amb els seus paisatges, i la barreja de cultura i música que té lloc en un festival com aquest. És un territori ideal. De fet, crec que això passa en molt pocs llocs d'Europa. Ho comparo amb el festival Verbier de Suïssa, per exemple, i trobo que s'assemblen, que tenen més o menys les mateixes dimensions. Tota la vila s'endinsa en l'univers de la música clàssica. Després, mirant els dos pressupostos, observo que el de Verbier té 8,5 milions d'euros i nosaltres estem aquí amb uns 180.000 euros. És una enorme diferència, que també em fa sentir satisfet, tot i que amb una mica més de pressupost estaríem més tranquils.

No deu ser fàcil trobar finançament.

No, no és gens fàcil aconseguir diners per fer que el festival funcioni. L'altre dia ho vaig comptar i, des del setembre passat fins ara, he dedicat unes tres-centes hores buscant finançament per a l'AIMS. També tenim una persona que s'ocupa de les tasques de secretaria dotze hores per setmana, però, creu-me, el treball podria tenir tres persones ocupades a jornada completa! Hem de trobar una manera de fer-ho sostenible, és per això que estem en contacte amb empreses i bancs. També cal dir que a partir del moment que vam passar a ser fundació, l'Associació Friends of AIMS també ens ha ajudat un munt. Sense la seva aportació no podríem pas fer el festival.

Enguany també tenim la col·laboració de la Universitat de Lleida.

Sí, també ens ha ajudat molt aquest any, perquè ha fet que l'Acadèmia s'hagi incorporat al programa d'estudis de l'Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida. Així, els diplomes que repartirem passades les tres setmanes tindran valor acadèmic i podran ser convalidats per als estudiants, perquè tindran el segell de la universitat lleidatana.