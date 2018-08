El Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya lliura avui els seus premis

El Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya encara la seva recta final amb una jornada que es tancarà amb el lliurament de premis al Museu Cerdà (21.30 h) i la festa de cloenda. Amb les entrades del cap de setmana exhaurides (més de 700), el dia començarà avui amb les dues últimes sessions al Parc dels Búnquers de Martinet, on es podrà veure el documental 5105. Historia de una fuga de Mauthausen, de Diego González. Aquesta proposta ha estat un dels encerts de la programació d'enguany, amb ple en cada projecció i amb la necessitat, explicava ahir Jordi Forcada, director del certamen, d'oferir una segona sessió del treball de González. A la tarda, seguirà el programa habitual del festival, amb les sessions de cap de setmana i la sessió finalistes, on el públic votarà en directe entre quatre propostes de curtmetratge per emportar-se els premis econòmics del festival. Aquesta sessió tindrà els quatre directors presents i conduirà a l'entrega de premis. El festival es clourà diumenge amb el concurs per equips «Trivial de cine», presentat per l'humorista David Jeta i maridat amb un vermut gentilesa de l'Espinaler.

El certamen cerdà, que va començar la novena edició el 28 de juliol passat, està organitzat pel Grup de Recerca de la Cerdanya i la Cerdanya Film Comission.