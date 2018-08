Xavier Sabata, Núria Rial i Roger Padullés, a Peralada

El festival de música Castell de Peralada (l'Alt Empordà) presenta els propers dies dues de les òperes que obriran l'etapa barroca del festival, Rinaldo i Acis i Galatea, totes dues de Händel, que es podran veure en versió concert demà i el dimecres 8 d'agost, respectivament. En ambdues propostes hi trobem intèrprets de la Catalunya Central: el contratenor avianès Xavier Sabata i la soprano manresana Núria Rial protagonitzen el primer dels dos títols esmentats, i el sallentí Roger Padullés encapçala el repartiment del segon.

«El barroc serà el fil conductor d'aquesta setmana, en la qual l'òpera serà protagonista amb la representació de Rinaldo, La flauta màgica i Acis i Galatea», va explicar en la presentació el director artístic del festival, Oriol Aguilà. «Això posiciona una vegada més Peralada com a festival de referència en el gènere líric», va afegir Aguilà, que també va dir que és de destacar la seva importància com a promotor de l'òpera de butxaca», el gènere en petit format.

L'òpera Rinaldo, en la seva versió de 1731, protagonitzada pel contratenor Xavier Sabata, que s'encarrega també de la direcció escènica, i amb direcció musical de Dani Espasa, s'estrenarà per primera vegada a Catalunya i tindrà la soprano catalana Núria Rial en el paper d'Almirena. La funció tindrà lloc a les 20 h de demà, diumenge 4 d'agost, a l'església del Carme de la localitat.

Sabata, que a més és artista resident en aquesta edició del festival, va definir l'estil des del qual han treballat l'obra en la seva versió concert com a «elegant», a la vegada que «irreverent». Espasa va afirmar que comptaran amb 23 músics, «una orquestra bastant nodrida que ocuparà un espai important, i que, gràcies a la bona acústica que tindrem, l'últim espectador de l'última fila podrà escoltar la representació a la perfecció».

De la seva banda, Acis i Galatea, una mascarada en un acte protagonitzada per Roger Padullés i Lucía Martín-Cartón, prendrà forma al claustre del Carme el proper dimecres a les 22 h, en una versió que, segons els seus directors, té la dificultat afegida de buscar «un sentit dramatúrgic» al muntatge.

Així, el seu director musical, l'italià Fausto Nardi, va assegurar que amb aquesta peça s'enfronten a una obra «particular», ja que no és «una òpera a l'ús, ni tampoc un oratori o una serenata, sinó que en la partitura no hi ha especificada la forma d'aquesta composició».

Rafael R. Villalobos, director i dissenyador del vestidor de la peça, va incidir en la importància que atorga Händel a «musicalitzar la naturalesa» en l'intent de reproduir sons «com el cant dels ocells», fet pel qual han assumit el «repte» de «reproduir aquesta naturalesa en un espai asèptic com el claustre del Carme».

Sabata i Villalobos participaran plegats en l'espectacle El bis, una nit de cabaret com a intèrpret i director d'escena, sota la direcció musical d'Espasa. L'obra s'estrenarà el 12 d'agost (22 h) en un nou escenari situat en una de les ter-rasses de l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf, amb motiu dels 25 anys del Golf Peralada.