El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya aplega més de 2.300 espectadors

El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, que va començar el 28 de juliol i clou avui, va celebrar ahir a la nit la gala de lliurament dels premis al Museu Cerdà. I ho va fer sense estar-se de res, perquè el certamen ha batut rècords en tots els àmbits en la seva novena edició.

Més de 2.300 espectadors, sense comptar les persones que han participat en les activitats paral·leles, han gaudit del festival, que enguany ha posat l'accent en la professionalització i en la millora de l'espai de projecció. «Ho hem aconseguit, la qualitat és la mateixa que la del cinema comercial i ens hem consolidat entre els deu festivals de cinema més ben valorats de Catalunya», assegura Jordi Forcada, director del certamen.

Han batut el rècord d'espectadors però també de films presentats a concurs, 1.293 (l'any passat 1.132); de films projectats, 161 (140 el 2017); de sessions de projecció, que han estat 44 i han cobert totes les franges horàries; de patrocinadors i professionals acreditats, que també han superat els de l'any passat; i també s'ha batut el rècord d'estrenes mundials, «més d'una desena», diu Forcada.

Entre els films que s'han projectat per primer cop al festival cerdà hi ha El pomo azul, de Montse Bodas i Raquel Gómez, Ni un pas enrere, d'Hèctor Sunyol, o Naranjas amargas, de José Gasset, entre d'altres. Forcada justifica la «bona» xifra d'estrenes «perquè altres festivals tanquen la selecció dels films mesos abans que nosaltres, de manera que no hi entren els del mateix any».

Pel que fa als guanyadors del certamen, cal destacar el Premi del Públic a millor curt, que va ser per a Silencio por favor, de Carlos Villafaina, i el Premi del Jurat, que se'l va endur La última virgen, de Bàrbara Farré. Entre els altres guardons atorgats hi ha el de Millor director emergent, patrocinat per Regió7, que va ser per a Paula Gallego, per Siroco.

Un dels objectius de l'organització era que les projeccions es poguessin fer amb un equipament «equiparable al d'un cinema». És per això que han invertit 6.000 euros, el doble que l'any passat, per condicionar la sala de convencions del Museu Cerdà. A banda dels esforços per millorar l'experiència de l'espectador, s'han introduït altres novetats com les sessions matinals i les que s'han fet al parc dels búnquers de Martinet, aquestes últimes centrades en documentals de la guerra civil, una iniciativa d'èxit que «repetirem» l'any vinent.

Serà llavors quan el certamen celebri el desè aniversari, amb l'objectiu de sumar més públic a les sessions entre setmana i utilitzar les innovacions tecnològiques del sector per als tallers infantils programats.