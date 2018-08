Onze lectures de menys d'una hora per a gaudir aquest estiu

A vegades, el renou de la vida diària ens porta a deixar de costat algunes de les nostres passions durant l'estiu. La lectura requereix concentració i tranquil·litat i no sempre és fàcil començar amb una obra llarga que no sabem quan podrem acabar i més aquests dies d'estiu. Per això, et volem proposar una selecció literària de llibres curts que podràs llegir en poc de temps, fins i tot en menys d'una hora, mentre estàs en la platja o la piscina.

El vel alçat, de George Eliot



Publicat originalment en 1859 en la revista Blackwood's Edinburgh Magazine, 'El vel alçat' és una obra atípica de George Eliot ja que inclou elements gòtics i fantàstics, poc habituals en l'obra de l'escriptora. Explica la història del jove Mortimer, un melancòlic que adquireix el do de llegir el pensament dels altres. Tanmateix, hi ha una persona que se li resisteix: la promesa del seu germà major. Una visió li anuncia que es casarà amb ella.

L´estrany, d'Albert Camus



És l'òpera prima del premi Nobel francés i es va publicar en 1942. Meursault, una persona amb una visió apàtica i frívola de la vida que es convertix en assassí sense un motiu aparent, protagonitza esta història. Camus es val d'aquest succés per a reflexionar de forma breu i franca sobre la humanitat i la moralitat de la societat.

La caiguda de la casa Usher, d'Edgar Allan Poe



La caiguda de la Casa Usher és un conte de terror que parla de la malaltia que afecta els germans Usher. Roderick i Lady Madeline viuen sols en una vella casa, sacsejats per les seves dolències, però després de la mort de la noia, comencen a produir-se terribles esdeveniments que tindran un tràgic final.

El nas, de Nikolái Gógol



Què has de sentir si un dia et despertes i descobreixes que has perdut el nas? Així arranca aquesta curiosa història, el protagonista de la qual acaba descobrint que el seu nas té vida pròpia. L'autor aconsegueix a força de gràcia i enginy combinar a la perfecció la realitat i la fantasia, retratant així mateix la societat russa del seu temps. No falten crítiques a la vanitat, l'ambició i les aparences.

La crida de Cthulhu, d'H. P. Lovecraft



Cthulhu, criatura venerada per una secta, descansa en un somni profund en la seva ciutat submergida. Però un dia la ciutat emergeix. Haurà arribat el moment del despertar d'aquest terrible ésser? El relat té un caràcter quasi fundacional en relació amb el cicle dels mites de Cthulhu.

Tots hauríem de ser feministes, de Chimamanda Ngozi Adichie



L'escriptora d'aquesta obra és una activista nigeriana pels drets de la dona. El llibre té com origen una xerrada que va donar Ngozi en 2012 sobre la importància del feminisme en aquest segle. Es tracta d'una seriosa i profunda reflexió que denuncia micromasclismes del dia a dia i ofereix dades rellevants sobre el paper de la dona en el món.

El noi amb el pijama de ratlles, de John Boyne



Aquest best-seller traduït a més de 30 idiomes i que ha venut milions d'exemplars per tot el món es pot devorar en una hora. En ell apareix Bruno, un xiquet curiós i aventurer que recentment s'ha mudat a un lloc que encara no entén bé. A través de la finestra de la seva nova habitació, pot veure com centenars de persones vestits a ratlles desfilen a l'altre costat d'una tanca.

A través d'aquesta tanca, un matí que surt a jugar coneixerà a un noi que vesteix un d'aquest 'pijames' a ratlles, en Shmuel. Shmuel li explicarà la seva història i, gràcies a les seves paraules, tant Bruno com el lector entendran els horrors del nazisme.

El cor de les tenebres, de Joseph Conrad



En esta breu novel·la es va basar -amb prou llibertat- Francis Ford Coppola per a escriure el guió de la seva obra mestra Apocalyse Now. Amb un punt de vista clarament autobiogràfic, explica la història d'un mariner anomenat Charlie Marlow, que tira la vista enrere per a narrar el descens amb vaixell per un riu d'un Congo colonitzat, a la recerca d'un tal Kurtz -el mateix nom que va donar Coppola al personatge de Marlon Brando-, un marxant d'ivori.

El Petit Príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry



Un dels clàssics de la literatura i una de les obres més venudes de la història. Un aviador pateix una avaria en ple vol i es queda perdut en el desert del Sàhara, on es topa amb el Petit Príncep. Aquest diu ser de l'asteroide B612 i que ha sortit a explorar altres planetes i gaudir d'aventures increïbles. Una novel·la recomanada sobretot per a nois i noies d'entre 8 i 12 anys.

Crònica d'una mort anunciada, de Gabriel García Márquez

Gabo té un munt de relats breus i novel·les curtes igualment recomanables, però ens hem decantat per aquesta crònica d'un assassinat. El relat comença amb un gran spoiler, perquè quan el narrador comença a presentar l'esdevenir dels fets, el lector ja s'assabenta que els germans Vicario mataran Santiago Nasar. García Márquez ens atrapa des del principi a l'hora de relatar una manera de veure la vida i de viure-la, la del Carib colombià.

La novel·la dels escacs, de Stephan Zweig

El geni dels escacs Mirko Czentovicz està embarcat en un viatge transoceànic cap a Nova York. Ningú en el vaixell és capaç de fer-li ombra, tots sucumbeixin. Fins que apareix en escena un misteriós adversari, el senyor B., un ciutadà vienés de noble ascendència que fuig del nazisme.

Aquesta breu novela ens narra la tibant partida que mantenen ambdós personatges, el marc perfecte per a percebre les diferències entre dos personalitats antagòniques i la capacitat de resistir a la pressió de l'ésser humà.