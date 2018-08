Unes 400 persones assisteixen al Live Music Navarcles, que ja pensa en la cinquena edició

?Prop de 400 persones han assistit al llarg del cap de setmana al Live Music Navarcles, el festival de rock que va néixer el 2014 al poble bagenc. Segons Mon Roig, de l'organització, la valoració d'aquesta edició «és molt positiva i volem mantenir la tendència de cara a l'any vinent», quan el festival celebrarà cinc anys. Malgrat ser un certamen més enfocat a un estil musical rocker, el perfil dels espectadors ha estat «molt variat», valora Roig, «perquè durant el dia hi havia grups que tocaven pop rock i a la nit rock més dur». El festival s'ha celebrat a la Font Nova de Navarcles, «un espai obert i molt acollidor que dissabte a la nit es va omplir a vessar», detalla l'organitzadora. Hi han tocat grups com ara Long Wick (a la imatge), Morlan River o Mr. Hyde. Segons Roig, «molts grups ens han demanat que els apuntem ja per a la propera edició, perquè han quedat molt contents». Ahir al matí també es va fer una trobada solidària de motoristes, amb uns 200, en benefici d'Althaia per al nou hospital d'oncologia.