Robert Redford es retira

Ja ho va anunciar al novembre de 2016 i ara, amb motiu de l'estrena de la seva nova pel·lícula, la comèdia sobre atracaments The Old Man and the Gun, ho confirma. Als 81 anys, i amb gairebé el mateix nombre títols a les seves esquenes com a intèrpret, Robert Redford confirma que es retira del món de l'actuació. "Mai diguis mai, però he arribat a la conclusió que, pel que fa a l'actuació es refereix, aquesta serà l'última", diu Redford en una entrevista a Entertainment Weekly en la qual assenyala que com a actor, ja només pensa en " la jubilació ". "He estat fent això des que tenia 21 anys. He pensat que ja n'hi ha prou. I, per què no deixar-ho amb alguna cosa que és tan optimista i positiva?", Afirma el mític protagonista de Dos homes i un destí, El Cop, l'home que xiuxiuejava als cavalls o, la més recent, Quan tot està perdut.

La seva nova pel·lícula



Robert Redford ha fet aquest anunci després d'estrenar el seu nou treball.

En la pel·lícula dirigida per David Lowery, amb qui repeteix després de Peter i el drac, Redford interpreta Forrest Tucker, un atrotinat criminal basat en un personatge real que es declara enamorat de la seva feina de robar bancs i de les seves constants fugides de presó. "Aquest és un personatge meravellós d'interpretar en aquest moment de la meva vida. El que realment em va atrapar d'ell, que espero que mostri la pel·lícula, és que va robar 17 bancs i el van atrapar 17 vegades i va anar a presó 17 vegades. Però també va escapar 17 vegades. Així que em va fer preguntar-me si no robava per escapar, que la veritable emoció de la seva vida ", apunta Redford que en la mateixa entrevista no descarta tornar a dirigir. "Ja ho veurem", es limita a contestar.



Reconeixements



Redford, que el proper 18 d'agost farà 82 anys, no va guanyar l'Oscar com a actor, premi que sí va aconseguir com a director. Ho va fer amb la seva opera prima, Gent Corrent, el 1980. L'any 2002 l'Acadèmia va guardonar amb l'Oscar honorífic a tota la seva carrera davant i darrere les càmeres.