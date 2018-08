La veu de Judit Neddermann sedueix en un concert al celler de l'Oller del Mas

Judit Neddermann, una de les cantautores amb més força del panorama musical català actual, es deixa caure tot sovint al camp quan ha d'enregistrar videoclips. A Youtube es poden veure tots. Les seves melodies i lletres, elegants i sense estridències que molts cops tenen un punt de nostàlgia, combinen a la perfecció amb les escenes en plena natura que apareixen als seus vídeos. Per aquest motiu segurament deia sentir-se «còmoda» ahir en el concert acústic que va oferir al celler de l'Oller del Mas. Tot i que les vinyes dels camps i la muntanya de Montserrat a tocar disparen immediatament el sentit de la vista, Neddermann va aconseguir, amb les seves cançons, que l'oïda fos el sentit més despert entre el públic.

El concert formava part del cicle VinyaSons, que té lloc al llarg de l'estiu a bodegues emblemàtiques del país. Una iniciativa que vol convertir la visita als cellers en un festival dels sentits. I és que el públic, a part de gaudir de l'entorn i de la música, també té l'oportunitat de degustar vins i menjar cuina tradicional. Una seixantena de persones es van apropar a l'Oller del Mas ahir per escoltar les cançons de la cantautora de Vilassar de Mar, que amb la seva veu singular, que dona més personalitat a les lletres, va presentar els temes del seu últim treball, Nua, i va recuperar cançons que l'han acompanyat des que va agafar la guitarra i va començar a cantar davant del públic, cada cop més nombrós i fidel.

En el concert d'ahir, Neddermann va demostrar que és com els vins de la bodega d'Oller del Mas, que amb el pas del temps guanyen personalitat i força. L'acompanyava el guitarrista d'Avinyó Santi Careta -amb una extensa discografia tant en el món del jazz com en pop-rock- i sota les melodies lentes, i en acústic, la cantautora va repassar el seu treball musical, que en part és un recorregut vital. Va interpretar Vinc d'un poble, una de les seves cançons més conegudes i que està dedicada al municipi que la va veure créixer, Vilassar de Mar. També Mireia -amb la que va acabar l'actuació- un tema dedicat a una de les seves germanes i que s'ha fet coneguda perquè l'ha cantat amb els conegudíssims concursants del programa Operación Triunfo Amaia i Alfred.

Però no només d'experiències vitals, guarnides amb melodies lentes i elegants, es nodreix la discografia de la cantautora. També va haver-hi espai per inquietuds i reivindicacions. No podia faltar No volem més cops, que tot i haver estat escrita quan Ester Quintana va perdre l'ull per una pilota de goma, s'ha fet coneguda ara per introduir en el videoclip imatges de l'1-O. Neddermann va esdevenir el vermut idoni.