Halldor Mar actuarà dissabte a la Festa Major de Moià

Halldor Mar segueix immers en la gira de presentació del seu darrer treball "Records" per tot el territori català i actuarà aquest dissabte a la Festa Major de Moià. Aquesta setmana l'artista islandès oferirà fins a tres concerts, començant per Girona dins del marc del Festival Tempo Sota Les Estrelles, dissabte a Moià i diumenge a la Festa Major d'Amposta.

Tot i tenir sang islandesa, l'artista ha demostrat estar molt arrelat a la cultura catalana. Al seu primer àlbum, 'Winds', va reformular en anglès coneguts temes pertinents a un moviment cultural català anomenat "la nova cançó", reinterpretant clàssics de Joan Manuel Serrat, Jaume Sisa o Raimon, entre d'altres.

Ha tornat amb un nou treball discogràfic sota el braç, Records (La Cupula Music Records 2017), on ens presenta un disc íntim, ple de moments i records d'infància, experiències traumàtiques i vivències personals però, a la vegada, universals. L'àlbum inclou 9 cançons originals (3 en anglès i 6 en català), i 2 versions (una d'en Llach i una altra d'en Sisa). 'He composat en català per primer cop, una experiència nova i emocionant i, també cal dir-ho, complicada. Un repte. Un agraïment a tantes persones que m'han acollit...'.

'Confusió' és un tema amb ritmes molt ballables, que transmet molt bones vibracions i deixa anar una cantarella difícil d'oblidar, i el tema 'I wish us luck', una reinterpretació del clàssic de Lluis Llach 'Que tinguem sort'. Records ha estat enregistrat a Blind Records l'estiu de 2016 amb Valen Nieto com l'enginyer de so/productor/multi-instrumentista. La mescla ha estat a càrrec de Santos Berrocal i el mastering per Marco Rostagno a Hitmakers Mastering. Han participat músics com: Ramiro Rosa (Bateria), Pep Colls (Baix), Guido di Blasi (Guitarra elèctrica/Ukelele), Gilles Estoppey (teclats) i el mateix Halldor Mar a la veu i guitarra acústica.