«'Carrie' tracta temes actuals com l'assetjament, no és només terror»

L'actor bagenc Lluís Barrera (Manresa, 1975) s'estrenarà en un musical professional amb Carrie, la posada en escena de la popular novel·la de terror de Stephen King, publicada el 1974. Sota la direcció de Ferran Guiu i la direcció musical de Joan Comaposada, Carrie es podrà veure del 15 de novembre al 4 de gener al teatre Gaudí de Barcelona, en un espectacle en català amb una vintena d'actors i vint-i-cinc cançons.

L'actor manresà és un enamorat dels musicals que, fins ara, ha interpretat en l'escena amateur amb la companyia teatral santpedorenca In Bocca al Lupo. Per a Barrera, entrar en el món professional és més fàcil a través dels musicals, tot i la preparació integral (veu, dansa, interpretació) que es necessita perquè sovint, el teatre convencional és, actoralment, «massa elitista». «Il·lusionat» per la seva estrena, Barrera creu que aquest format és molt adient per representar la història de Carrie White, una inadaptada social que és marginada a l'escola, invisible per a la resta de la societat i sobreprotegida per la seva mare. Però quan la jove descobreix els seus poders telecinètics no dubta a fer-los servir. Un musical, segons l'actor, que, a banda del terror, tracta temes de plena actualitat, com el bullying.



Una història amb rerefons actual

El musical Carrie es va estrenar a Broadway l'any 1988, però no va obtenir l'èxit que esperava i l'any 2012 va gaudir d'una segona oportunitat a l'Off-Broadway, que no va desaprofitar. «Amb l'experiència del 2012 va quedar comprovat que Carrie com a musical funcionava, però per aconseguir-ho es van fer modificacions respecte del del 1988 en el repartiment i les cançons, a més de fer una posada en escena molt més senzilla i actual», comenta l'actor manresà. El musical té la música de Michael Gore, lletres de Dean Pitchford i llibret de Lawrence D. Cohen. L'adaptació de les lletres al català d'aquesta versió les signa Marc Gómez Domènech.

L'arribada de Carrie a Barcelona, sota la direcció de Ferran Guiu, permetrà als espectadors catalans ser els primers a veure aquest muntatge fora dels Estats Units: «Els musicals de Guiu són en petit format i molt espectaculars», comenta Barrera, que assegura que en aquesta ocasió la representació mantindrà el minimalisme del director però serà, alhora, «impactant i arriscada, amb un missatge molt actual». I és que l'actor es mostra convençut que no serà només la posada en escena el que agradarà, sinó també el rerefons de l'espectacle: « Carrie va en la línia dels musicals Per sobre de totes les coses o El despertar de la primavera perquè tots transmeten un missatge; en aquest sentit també recorda la sèrie 13 Reasons Why, ja que més enllà de la telecinesi i la sang la història és la mateixa: bullying, fanatismes religiosos, sobreprotecció parental... Quan la gent pensa en Carrie ho fa com a referent del terror però en el fons tracta problemàtiques de la societat d'avui dia», apunta.



Reverend i professor

L'intèrpret bagenc, que donarà vida al reverend Bliss de manera esporàdica i al professor Stephens, afirma que «els companys i la mare de la Carrie tenen molta influència, però la professora i el meu personatge també són rellevants perquè intenten ajudar però acaben perjudicant la noia». El conjunt d'actors que configuren el repartiment del musical s'ha dedicat durant el mes de juliol a fer assajos de cant i començarà el setembre amb les lectures, coreografies i escenes fins a l'estrena definitiva el 15 de novembre.

Barrera, que ha combinat els assajos amb la seva feina al Decathlon, les classes de teatre i la seva vida familiar, espera que les funcions s'allarguin més enllà del 4 de gener i comenta que tothom arriba al teatre puntual per assajar, amb la feina feta de casa i moltes ganes de treballar. «Als assajos acabem tots plorant. Crec que la gent sortirà impressionada perquè l'espectacle serà molt visual i espectacular, amb sang, màgia, moments de pujades de volum, de cant a ritmes diferents amb música que s'interromprà de cop per donar pas a un diàleg... tot plegat per sorprendre i mantenir l'espectador en tensió. Serà molt imprevisible», remarca l'actor.