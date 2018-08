El «Retaule de Sant Ermengol» va tancar ahir cinc dies de funció a la Seu d'Urgell

Les representacions del Retaule de Sant Ermengol que s'han dut a terme al claustre de la catedral de la Seu d'Urgell des de divendres van acabar ahir després que l'organització hagi apostat per reduir-ne de vuit a cinc el nombre de funcions per «optimitzar» els recursos. A l'espectacle hi han participat una setantena d'actors i tècnics amateurs, els quals nar-ren la vida i els fets més destacats del bisbe i també expliquen el context polític i social del segle XI. Amb la reducció de funcions es perseguia que les persones implicades en l'obra no haguessin d'estar tantes hores disponibles, a més de disminuir les despeses que comporta el muntatge. El Retaule de Sant Ermengol, que es va representar per primer cop fa 61 anys, explica la vida i els fets d'aquest bisbe de la Seu d'Urgell, des de poc abans del canvi de mil·lenni fins a la seva mort, el 1035.

A l'espectacle original de música, llum i color d'Esteve Albert i Cosp s'han integrat en les darreres edicions noves escenes dedicades al context polític i social de l'època i a la figura del comte d'Urgell. Actualment, el muntatge està format per onze quadres i, des de l'any passat, la direcció artística la signa Xavier Piguillem, que definia el bisbe Ermengol com un «home polifacètic». La representació, que es va dur a terme per primer cop el 1957, es va recuperar el 2004 després d'una anys d'aturada. A la representació del Retaule encara hi participen dues persones que van ser a la primera edició, però una part dels actors s'ha anat incorporant els darrers anys, el que ha significat «rejovenir» l'espectacle i assegurar-li un futur, explicaven. El muntatge inclou el Cant de la Sibil·la en directe, que intepreta la soprano Laura de Castellet.