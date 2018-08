Sallent estrena la seva primera programació cultural estable a l'espai de la Fàbrica Vella

Sallent estrena per primera vegada una programació cultural estable, promoguda pel consistori, i ho fa amb embranzida. Des d'avui i fins a final de desembre, un total de quinze propostes teatrals, musicals i literàries ompliran l'espai cultural Fàbrica Vella, un teatre de 500 butaques inaugurat el 4 de setembre de l'any passat, que ha servit d'impuls per vehicular el projecte. El juny van retransmetre en directe l'òpera Manon Lescaut i avui hi ha concert de l'AIMS.

«És la primera vegada que tenim programació estable perquè és la primera vegada que tenim teatre», explica Ruth Matamala, membre de l'equip responsable de la Fàbrica Vella. «Fins ara no hi havia un espai on programar; només teníem l'envelat. El febrer vam fer el primer acte, i vam decidir anar-ho activant de mica en mica», afegeix.

Aprofitant la cita de les enramades de Sallent, es va donar a conèixer la primera tongada de la programació, que serà semestral; de gener a juny i de juliol a desembre. «Volem que sigui un reclam, amb una programació arriscada i original», explica Matamala. L'objectiu, afirma, és fidelitzar els assistents. «És un experiment. Hem de veure com respon el públic, no només de Sallent, sinó també de la comarca. Volem que la gent se'n recordi».

Entre les propostes destacades hi ha la d'aquest vespre: un concert de música de cambra amb professors de l'AIMS, l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, que interpretaran obres de Dvorák i Schubert. Els intèrprets, que durant tres setmanes imparteixen docència als joves alumnes de l'acadèmia, són solistes destacats de prestigioses orquestres d'arreu del món, entre les quals, la Metropolitan Opera de Nova York, la Royal Opera House de Londres o l'orquestra del Teatre del Liceu.



Estrena de l'AIMS a Sallent

La d'avui serà la primera vegada que l'AIMS actua a Sallent. «Darrere de la filosofia de l'acadèmia hi ha una tasca pedagògica i una tasca social. El concert és una aposta de l'Ajuntament; serà un recital de molta qualitat que vol acostar la música clàssica als pobles, per a la gent que no té l'oportunitat d'anar a Barcelona», assegura Matamala.

La programació de la Fàbrica Vella també inclou un cicle anomenat Denominació d'origen Sallent, amb propostes produïdes al municipi. Per exemple, el concert de Nadal, que agruparà totes les corals del poble. «En totes les programacions hi haurà una o dues propostes de DO per tal que les entitats del territori tinguin un alicient». També hi haurà el cicle Dijous diVins, que combinarà música i tast de vins. Alhora, la Fàbrica Vella també acollirà propostes per a un públic familiar.

Les entrades es poden adquirir a codetickets.com o bé a l'Oficina Municipal d'Informació i Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. També, a taquilles una hora abans de la funció.