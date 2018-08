La música de les muntanyes d'Europa torna a Bellver de la mà del Festival Trama

Un total de setze formacions provinents de Catalunya, País Basc, Alsàcia, Sardenya i Itàlia es podran escoltar a Bellver de Cerdanya des d´aquest divendres a la nit i fins diumenge en el marc de la sisena edició del Festival Trama. D´aquesta manera, la localitat cerdana pretén convertir-se, durant un cap de setmana, en l´epicentre de la música dels Pirineus i les muntanyes d´Europa, acollint artistes de zones properes als Alps o les Dolomites, entre d´altres. El concert inaugural anirà a càrrec del cantautor solsoní Roger Mas i arriba després que, des del passat divendres i fins aquest dijous s´hagin programat diversos concerts a les esglésies de Lles de Cerdanya, Montellà, Prullans, Prats i Riu de Cerdanya dins el cicle Entramat.

Els "Corrandes són corrandes", que s´han pogut veure aquest dijous a l´església de Riu de Cerdanya, han estat els darrers a actuar en el marc de l´Entramat, un cicle previ al Festival Trama que s´inicia aquest divendres amb el concert del cantautor solsoní Roger Mas, el qual tindrà lloc a la Plaça Major de Bellver de Cerdanya a partir de dos quarts d´onze de la nit. La programació, que continua aquest dissabte i diumenge, compta amb algunes propostes "sorprenents", segons han dit els organitzadors de l´esdeveniment.

Una de les programadores del festival, Liv Hallum, ha explicat que un dels objectius d´aquesta iniciativa és el d´apropar músiques que, tot i ser de diferents punts d´Europa, tenen l´entorn de muntanya com a nexe en comú i per tant, ha afegit, hi ha una similitud en "l´expressió cultural, les cançons i els instruments que fan servir". Pel que fa als escenaris, els concerts més multitudinaris i els balls s´han programat a la Plaça Major, com ara el del grup de percussió "Coetus" i els italians "Lu Trainanà" dissabte i "Ballade Ballade Bois" diumenge, provinents de Sardenya. A més, els dos darrers grups oferiran tallers de danses en horari de tarda oberts a tothom.

Mentre, la programació de caire més experimental es durà a terme al Teatre del Centre Cívic ´Escoles Velles´ i a l´entorn natural de la Fou de Bor, on hi brolla l'aigua de terra provinent d'un riu. D´aquesta manera entre aquests dos espais, dissabte hi passaran el duet "Ballaveu" i el músic "Romain Baudoin" i diumenge ho farà la formació basca "Mixel Etxekopar & François Rossé".

Pel que fa a l´Entramat, que té com a objectiu "estendre el Trama als municipis de la Cerdanya lleidatana" els dies previs al festival, segons ha explicat el regidor de Cultura de l´Ajuntament de Bellver de Cerdanya, Pau Recha, s´han programat cinc concerts a les esglésies de Lles de Cerdanya, Montellà, Prullans, Prats i Riu de Cerdanya. En aquests casos, s´ha comptat amb la participació d´alumnes de l´Escola Folk del Pirineu, els quals s´han integrat en una part del repertori que han preparat conjuntament amb les formacions professionals que hi actuaven. A més, els estudiants també es podran escoltar diumenge a la una del migdia a la Plaça del Portal.

La programació es completa amb l´estrena del videoclip d´Orquestrina Trama, diumenge a la tarda al Pati de Ca les Monges, el concert de "Tornaveus" a l´Ermita de Sant Serni de Coborri, diumenge al matí, i la inauguració de l´exposició "Peret Blanc de Beget", dissabte a la tarda al Centre Cívic ´Escoles Velles´.