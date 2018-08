L'anoienc Jordi Coromina protagonitza la comèdia «Elles», de Ramon Madaula

La comèdia Elles, escrita i dirigida per Ramon Madaula, serà l'obra encarregada d'inaugurar la nova temporada del teatre Aquitània, la primera producció pròpia del teatre un any després de la seva reobertura. La peça, les funcions prèvies de la qual comencen el 13 de setembre, s'estrenarà oficialment el dia 28 i estarà interpretada pels actors Xavier Bertran i l'anoienc Jordi Coromina (el Bruc, 1968). L'obra recull les trobades del Joan i el Lluís, dos companys de feina que cada dia es reuneixen per menjar al mateix restaurant i que acaben forjant una sòlida amistat però que, per no caure en la rutina, es proposaran un repte amb resultats inesperats.