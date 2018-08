Teatre, cinema o música per a les nits d'estiu

?Vistes immillorables de la ciutat i un escenari natural per a representacions escèniques a l'aire lliure. O sessions de cinema a la fresca. O concerts de jazz de petit format. O recitals de poesia. El parc de Puigterrà, o parc del Castell, ha guanyat per segona vegada la convocatòria dels pressupostos participatius. Això permetrà il·luminar-lo, adequar camins i senyalitzar rutes per fer exercici. Molt oblidat –sovint per insegur i brut–, Puigter-rà demana pas per a la cultura. L'estrena de Parking Shakespeare va contribuir, el juliol, a revaloritzar un espai tant cèntric com poc utilitzat.