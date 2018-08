El televisiu 'katalonski' Halldor Mar es posa a la butxaca el públic de Moià

Passaven sis minuts de les onze de la nit, hora prevista per a l'inici del concert, quan Halldor Mar pujava a l'escenari instal·lat davant del bar Tosca, organitzadors de l'esdeveniment. «Només sis minuts és tot un èxit moianès», feia broma un espectador. El cantautor islandès arribava a Moià per presentar el seu darrer treball discogràfic, Records (La Cúpula Music, 2017), però també per recuperar cançons de l'anterior disc, Winds (2014), en el qual versiona en anglès clàssics de la Nova Cançó.

Halldor Mar, el popular katalonski del programa de TV3, va quedar impresionat amb la «rebuda fantàstica» que li va brindar Moià. Acompanyat únicament de la seva guitarra, el músic va interpretar les cançons «tal com van néixer, en acústic, a guitarra i veu». El concert va començar amb Passeig, el tema que obre l'últim disc, i el passeig musical va fer un recorregut pel repertori bilingüe d'un cantautor que molts van descobrir fa cinc anys amb una versió de La bella Lola que va fer per a un anunci de la cervesa Estrella Damm. Aquell particular Beatiful Lola també es va poder escoltar dissabte a Moià, convertint-se en un dels moments àlgids del concert. El públic va acompanyar el músic en aquesta popular havanera amb les llanternes dels mòbils. Tot i que molts dels assistents no coneixien les lletres en anglès, era començar a sonar cançons tan emblemàtiques com País petit de Lluís Llach, versionada com Small country, o Paraules d'amor de Serrat, reinterpretada com a Word of love, que el públic les identificava a l'instant. La nit era fresca, fins i tot el mateix Halldor ho va reconèixer: «Té gràcia que un islandès digui això». I per fer pujar la temperatura «anem a fer una mica de rock-and-roll» i comença a sonar The seagull ( La Gavina). D'entre tots els clàssics de la Nova Cançó, « Noia de porcellana va ser per a mi tot un descobriment», apuntava el cantautor, que també va delectar el públic amb cançons pròpies, com la que va dedicar al seu germà «que fa cinc anys que ens va deixar» o « Un dia feliç, com podria ser avui, que parla dels meus records d'infantesa».

El concert es va dividir en dues parts i en el breu descans el públic no va desaprofitar l'ocasió de fer-se fotos amb el músic. Reconeix que «és l'efecte de sortir a la tele». A banda de conduir i posar música a Katalonski, Halldor Mar també és l'autor de la sintonia del no menys popular El foraster, «una cançó d'un foraster per a un altre foraster». La nit pujava de revolucions. Tan és així que, a la recta final del concert, al músic se li va trencar una corda de la guitarra, un contratemps que va resoldre en un tres i no res abans d'acomiadar-se amb The wind ( Al vent). Davant l'ovació del públic encara hi va haver temps per a una versió del popular Remena, nena.