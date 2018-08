El manresà Victori omple l'estrena d'«El pacto» a la seva ciutat

La sala 1 del Bages Centre de Manresa, plena amb cap a 300 espectadors, va rebre ahir amb un silenci sepulcral El pacto, el debut en el llargmetratge del director manresà David Victori, que s'estrena comercialment aquest divendres. Aquest thriller psicològic sobre una mare disposada a tot per salvar la vida de la seva filla va deixar tothom arrapat a la cadira.



Just abans de la projecció va sortir en pantalla Belén Rueda, la protagonista, que va retreure a David Victori que hagués anat a Manresa sense ella, però que ho perdonava si era per presentar El pacto. Rueda no va ser a Manresa perquè està rodant, però Victori va estar ben acompanyat per Mireia Oriol, filla de l'actriu madrilenya al film, i pel també manresà Miquel Coll, que torna a ser autor de la banda sonora d'una obra del cineasta. En acabar, van proposar un col·loqui als espectadors.



Després de presentar El pacto a Barcelona i a Madrid, es van esgotar les invitacions per a la projecció manresana que havia repartit Regió7, Victori es va confessar «il·lusionat de presentar la pel·lícula a Manresa, al cine on venia contínuament a veure tot el que podia, i emocionat de retrobar amics i família».



I, com havia fet a Barcelona a principi de mes, va tornar a demanar al seu pare, Salvador Victori, que s'aixequés de la butaca a saludar. I va tornar a fer-ho per destacar que El pacto «neix d'una idea seva, d'un malson que va tenir i que el vaig animar a escriure. Llegir-ho va ser tant autèntic, que em va capficar fins a fer-ne la meva primera pel·lícula, la que us vinc a presentar».



Abans d'entrar a la sala, Victori es va encarregar de saludar i fer-se fotos amb tothom qui li ho va demanar, inclosos els regidors Marc Aloy i Anna Crespo. Primer es va dirigir a tothom qui ja feia cua per entrar i després va anar rebent a qui arribava fins que, finalment, va situar-se al photocall instal·lat davant de les escales on hi ha el control d'entrada. I va ser just en el moment que arribava la seva família, que va aprofitar per fer-s'hi fotos. També va ser reclamat l'altre manresà, Miquel Coll, mentre que va passar més inadvertida la protagonista, que debuta en aquesta pel·lícula i que ha començat a sortir a la sèrie Com si fos ahir. Va ser més reconegut el seu acompa-nyant, David Solans, intèrpret del Bruno a Merlí.



Entre els assistents a la projecció hi havia l'escriptor i crític de cinema Manuel Quinto, l'escultora Àngels Freixanet, el director de cinema Gerard Quinto, que aviat presentarà 7 raons per fugir, amb Emma Suárez, i el youtuber Jordi Carrillo, Giorgio. I va presentar l'acte Bernat Saumell (de Barcelona, nit d'estiu), que és el productor de Victori en l'adaptació de la novel·la Cremeu Barcelona!