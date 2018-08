«Vaig ser la primera a fer pujar el David a actuar en un escenari, als 14 anys»

El cineasta manresà David Victori té cura de no descuidar-se de res. A la presentació d'ahir d' El pacto a Manresa va convidar Montse Toscano, que havia estat professora seva a La Salle, i, entre abraçades i fotos, va tenir temps de destacar la seva presència: «Pregunteu-li, que aquí hi ha una bona entrevista». I Toscano, acompanyada de Jesús Serena, que també havia estat professor de Victori a La Salle, subratllava el valor que tenia que es recordés d'ella en un moment d'èxit professional. Què va fer la professora pel cineasta a l'escola? «Vaig ser la primera a fer-lo pujar a actuar en un escenari, als 14 anys», explica. Però no va ser només això. Impartia una optativa de teatre «i fèiem adaptacions de guió. Vam escollir Maníac de manies, de Woody Allen, i ell s'encarregava de fer els canvis al text per adaptar-nos al repartiment que teníem. I també ja feia l'estudi psicològic dels personatges». Victori es va quedar el personatge d'en Clayman, el protagonista. «Podem dir que va debutar amb una obra de Woody Allen», va apuntar la professora. Un altre dels papers que va interpretar és el de Sant Josep en la representació escolar dels Pastorets. Va ser una escenificació amb un altre actor que ha fet carrera en el món del cinema: Miki Esparbé, que va quedar-se el paper còmic del Rovelló, al costat d'un Lluquet interpretat per Jordi Bonet. «Vam tenir una bona fornada d'alumnes en aquella època», van corroborar tant Toscano com Serena.