La manresana Mireia Izquierdo guanya un premi a Nova York

La cantant manresana Mireia Izquierdo, coneguda amb el nom artístic de Meïa, va guanyar el certamen mensual de cine independent Aphrodite Film Awards de Nova York, en la categoria Best Piece of Music. La cançó guardonada és Be Gentle My Love, que forma part de l'EP Mülzien 25, un treball per al qual Izquierdo va rebre una Ajuda a la Creació de Músiques Populars de la Fundació SGAE el primer semestre del 2018.

Segons va explicar Mireia Izquierdo, Be Gentle My Love va emergir després d'una ruptura sentimental que li havia generat la percepció de la fragilitat que causa una experiència d'aquest tipus. La peça va ser fruit de la vulnerabilitat, va afegir, i la va compondre inspirant-se en el folk i el pop nord-americà. Meïa va apuntar que per a Dani Vega, productor i guitarrista de Mishima, era la peça preferida, i la va gravar en darrer lloc després d'un dia de molta feina als estudis Aclam.

A hores d'ara, la manresana té dos nous projectes oberts. D'una banda, ja ha començat a preparar un nou disc del qual Mülzien 25 és l'avançament. De l'altra, Izquierdo està concentrada en els assajos de l'espectacle Jazzuela y La Maga, on canta i actua sota les ordres del director Quim Lecina. El muntatge està inspirat en Rayuela, la novel·la de l'escriptor argentí Julio Cortázar.