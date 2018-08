L'Agulla aplegarà un centenar de bateries

Un total de 93 bateries que tocaran a l'uníson temes de grups com Gossos, Sopa de Cabra o Lax'n'Busto quan acabi el darrer esclat del castell de focs de la Festa Major de Manresa, el diumenge 26 d'agost. Així es pot definir la trobada de bateries d'enguany, que celebrarà el seu desè aniversari canviant la seva ubicació de la plaça Sant Domènec al parc de l'Agulla. Allà es muntarà un escenari que es situarà tres metres per sobre de la zona de sorra i dos metres sobre l'aigua, deixant lliure l'anella principal, on es podrà gaudir del ritme del gairebé centenar d'instrumentistes. És el rècord absolut de la trobada manresana. L'any passat hi van participar uns 35 bateries.

El funcionament de la trobada d'enguany variarà respecte a les edicions anteriors. Els participants podran tocar les cançons dels grups Gossos, Sopa de Cabra, Obeses, Lax'n'Busto i Blaumut, però enguany la veu de les catorze cançons que s'interpretaran la posaran els cantants de les diverses formacions, i la resta d'instruments correran a càrrec del grup Zàping. En el cas de Gossos, que està celebrant el seu 25è aniversari, tots els components del grup estaran sobre l'escenari.

La concentració de gairebé un centenar de bateries anirà a càrrec de músics amb edats compreses entre sis i més de cinquanta anys i procedències que ultrapassen la Catalunya Central: Tarragona, Vilafranca del Penedès, etc. «Tots els participants de la zona repeteixen, però enguany s'hi ha sumat gent que no m'esperava. Per un dia ens convertirem tots en bateries de grups reputats», comenta Ernest Larroya, organitzador de la trobada. La tria del repertori, que tindrà «els grans temes dels grups», s'ha fet entre els artistes i Larroya i el seu equip, que s'han assegurat d'enviar partitures i vídeos didàctics als participants.



Molta col·laboració

Larroya pensava que la proposta de celebració dels deu anys seria inviable, però l'Ajuntament de Manresa va rebre molt positivament la proposta. Aleshores el bateria manresà va trucar als components del grup Gossos Roger Farré, Natxo Tarrés i Oriol Farré, que van contactar amb els artistes convidats.

Quant a la logística, enguany el bateria torderenc Albert Mallorca ha tornat a col·laborar en el projecte, però també els instrumentistes Xevi Camp, Nasi Llovet, Òscar Calvo i Carles Garrido han ajudat en aspectes com les partitures o l'organització de l'acte.

A més, com que la desena edició de la trobada de bateries manresana no serà convencional, moltes empreses s'han animat a aportar-hi el seu granet de sorra. «Domini Ambiental, 7 d'Imatge, Jaume Ferrer, BaArt i Solans han ajudat econòmicament, i gravarem en vídeo el concert per poder donar un DVD a tots els participants. A més, l'empresa BaArt regalarà dues baquetes als bateries i l'establiment Solans farà el sorteig d'una bateria electrònica», destaca Larroya.