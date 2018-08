Les cançons d'Aretha Franklin que mai moriran

La cantant Aretha Franklin ha mort als 76 anys deixant al darrere una trajectòria artística d'allò més destacable. Nascuda el 1942 a Memphis, Franklin va estar en el món de la música des dels anys 50 deixant grans èxits com "Respect" i "Spanish Harlem", a part d'haver guanyat divuit premis Grammy.



Entre els seus més èxits es troben també "You Make Em Feel Like A Natural Woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love" i "A Rose Is Still A Rose".



A més de la mítica "I say a little prayer".



El 1987 es va convertir en la primera dona a ingressar al Saló de la Fama del Rock and Roll.

Un dels seus temes guanyadors d'un Grammy va ser "I Knew You Were Waiting for Em", un duet que va cantar al costat del cantant britànic George Michael, mort el 2016.



El 2005, Aretha Franklin va rebre la Medalla Presidencial de la Llibertat -la major condecoració per a un civil nord-americà- de mans del llavors president George W. Bush. Franklin també va cantar al gener de 2009 a la investidura presidencial de Barack Obama.

La seva última actuació va ser al novembre de 2017 per a un concert a Nova York de la Fundació Elton John per a la lluita contra la sida.